LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 22 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 22 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense registra más de dos nuevos casos de alzhéimer cada día
Calor sofocante a dos días del otoño
El juez envía al banquillo a Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación
Las dos hijas de Zapatero tendrán que declarar como investigadas
El OUFF presenta un amplio programa para consolidarse en su 31 edición
Termatalia muestra en Expourense este año el turismo de salud de Portugal
Las constructoras reclaman medidas millonarias contra la sequía en Ourense
Jácome, citado como investigado ante la jueza por los ruidos en el Casco Vello
El Ribeiro finaliza la vendimia con 9,4 millones de kilos de uva sana y de calidad
Rueda anuncia que la lectura será nueva materia transversal en Primaria
+Deporte El circuito 3x3 de baloncesto tuvo su fin de fiesta
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LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 22 de septiembre
MASA DE AIRE CÁLIDO
Récord continental: Ourense marca la temperatura más alta de Europa este lunes
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El calor histórico extiende el verano en Ourense
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