La portada de La Región de este martes, 22 de septiembre

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Estas son las noticias más destacadas de este martes, 22 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

Los titulares de La Región de este martes, 22 de septiembre
Los titulares de La Región de este martes, 22 de septiembre | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 22 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de La Región de este martes, 22 de septiembre
Los titulares de La Región de este martes, 22 de septiembre | La Región

Ourense registra más de dos nuevos casos de alzhéimer cada día

Calor sofocante a dos días del otoño

El juez envía al banquillo a Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación

Las dos hijas de Zapatero tendrán que declarar como investigadas

El OUFF presenta un amplio programa para consolidarse en su 31 edición

Termatalia muestra en Expourense este año el turismo de salud de Portugal

Las constructoras reclaman medidas millonarias contra la sequía en Ourense

Jácome, citado como investigado ante la jueza por los ruidos en el Casco Vello

El Ribeiro finaliza la vendimia con 9,4 millones de kilos de uva sana y de calidad

Rueda anuncia que la lectura será nueva materia transversal en Primaria

+Deporte El circuito 3x3 de baloncesto tuvo su fin de fiesta

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