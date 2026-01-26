LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 26 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 26 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El temporal pone los ríos de la provincia al límite de su capacidad
Un incendio en un piso de O Couto
La estación del Ave de Ourense registró casi dos millones de viajeros en 2025
Adif apunta a una soldadura como causa de la tragedia de Adamuz
El concello de Baltar registra el primer caso de gripe aviar en la provincia
Reventones y peligro de accidentes en la A-52 por el mal estado del firme
Un joven de 25 años acumula 90 años de prisión por 96 delitos de estafa
Ourense cerró 2025 con la cifra más baja de turistas desde la pandemia
Diálogo entre fogones, el chef japonés Matsumoto busca en Trives el alma de la cocina gallega
+Deporte | Las bases del cross autonómico se citan en Ribadavia
Y EN PONTEVEDRA UNA GAVIOTA
Detectado el primer foco de gripe aviar en Ourense por una paloma doméstica
SUSPENSIÓN ESTE MARTES
Adif limita a 160 km/h los trenes de alta velocidad Ourense-Santiago por el temporal
El mundo que nos quieren imponer
RECORTES
La responsabilidad responsable
CARTAS AL DIRECTOR
¿Otra DANA?