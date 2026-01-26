La portada de La Región de este martes, 26 de enero

La portada de La Región

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 26 de enero.

El temporal pone los ríos de la provincia al límite de su capacidad

Un incendio en un piso de O Couto

La estación del Ave de Ourense registró casi dos millones de viajeros en 2025

Adif apunta a una soldadura como causa de la tragedia de Adamuz

El concello de Baltar registra el primer caso de gripe aviar en la provincia

Reventones y peligro de accidentes en la A-52 por el mal estado del firme

Un joven de 25 años acumula 90 años de prisión por 96 delitos de estafa

Ourense cerró 2025 con la cifra más baja de turistas desde la pandemia

Diálogo entre fogones, el chef japonés Matsumoto busca en Trives el alma de la cocina gallega

+Deporte | Las bases del cross autonómico se citan en Ribadavia