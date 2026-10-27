LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 28 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 28 de octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
Las tasas de empleo y actividad más bajas de España, en Ourense
La excelencia comercial obtiene sus recompensas
Los disturbios en Bilbao y Barcelona enturbian la precampaña
El cementerio de O Barco se queda sin espacio por culpa de la burocracia
El juez responde a Zapatero que vaya él a Arabia para justificar las joyas
Bolsonaro escapa a EEUU tras abrirse una investigación contra él en Brasil
China rompe con LaLiga tras llamar Mbappé “dictador” a Mao Zedong
El catalán Enrique Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras Españolas
Teniente coronel Roberto García: “El espacio es un campo de batalla”
Xornal Escolar As bibliotecas ofrecen os seus segredos aos alumnos
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 28 de octubre
II COCIÑA GALEGA
La mejor oreja y el mejor pulpo á feira de Galicia están en Ourense
BRECHA DIGITAL PROVINCIAL
Ourense es la provincia con peor cobertura de fibra óptica de España
Lo último
CARTAS AL DIRECTOR
El artesano de las emociones
GOBERNO DA XUNTA
Rueda enmarca os cambios nun equipo “que funciona”
TINTA DE VERANO
Otra vuelta de tuerca
TÍA MANUELA
Recordar o 93 e seguir o Camiño