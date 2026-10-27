La portada de La Región de este miércoles, 28 de octubre

Los titulares de La Región de este miércoles, 28 de octubre

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Los titulares de La Región de este miércoles, 28 de octubre | La Región

Las tasas de empleo y actividad más bajas de España, en Ourense

La excelencia comercial obtiene sus recompensas

Los disturbios en Bilbao y Barcelona enturbian la precampaña

El cementerio de O Barco se queda sin espacio por culpa de la burocracia

El juez responde a Zapatero que vaya él a Arabia para justificar las joyas

Bolsonaro escapa a EEUU tras abrirse una investigación contra él en Brasil

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China rompe con LaLiga tras llamar Mbappé “dictador” a Mao Zedong

El catalán Enrique Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras Españolas

Teniente coronel Roberto García: “El espacio es un campo de batalla”

Xornal Escolar As bibliotecas ofrecen os seus segredos aos alumnos