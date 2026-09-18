LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 19 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 19 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
Delitos sexuales, droga y estafas informáticas se redoblan en Ourense
Manolo Fernández, toda una vida tras el rebaño
Caos en Ceuta en el traslado de migrantes para desalojar las playas
“Queremos la final del Mundial de Fútbol 2030 y vamos a pelear por tenerla”
El COB apabulla al Oliveirense luso en su estreno (75-114)
Ourense afrontará un inédito final de septiembre, a más de 35o el fin de semana
Dos niños acaban en Urgencias por el mal estado de un parque en O Couto
La doble vacuna de gripe y covid en Galicia pondrá el foco en los colegios
El grado de Ciencia de los Alimentos de Ourense, tercero de Europa por calidad
Salas Ellacuriaga: “La música influye en las moléculas”
La revista Lecturas, para los lectores de La Región
Nuevas ideas en hogar y decoración
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