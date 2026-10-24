LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 24 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 24 de octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense, líder gallega en el uso del coche para las tareas cotidianas
Vehículos de ocasión | todo un parking de oportunidades
Año y medio de cárcel por simular ser representante del COB para una estafa
El PP reclama el cierre del túnel de los sintecho en la estación de Ourense
La burocracia pone trabas a la puesta a punto de los canales de riego en A Limia
Leonor advierte del desencanto juvenil y el rey pide “altura de miras” ante el 29-N
El Supremo quiere todos los nombres de afectados por la “ley de nietos”
Relevo en Nogueira de Ramuín | Raúl Soto asumirá la alcaldía: “El turismo es nuestro motor”
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 24 de octubre?
LLEGAR AL TRABAJO EN MENOS DE 15 MIN
Ourense es la ciudad líder de Galicia en el uso del coche para las tareas cotidianas