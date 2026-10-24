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Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 24 de octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

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La portada de La Región de este sábado, 24 de octubre. | La Región

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