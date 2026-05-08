La portada de La Región de este sábado, 9 de mayo

Los titulares de La Región de este sábado, 9 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 9 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de La Región de este sábado, 9 de mayo | La Región

Lugo, aún sin trenes AVE, tendrá nueva estación antes que Ourense

Los médicos volverán a hacer peonadas en Galicia para recortar las listas de espera

Una hospitalizada en Alicante, primer caso de hantavirus detectado en España

Relacionado Una mujer está aislada en Alicante tras compartir vuelo con uno de los fallecidos con hantavirus

Dos guardias civiles mueren en Huelva cuando perseguían una narcolancha

Relacionado Mueren dos guardia civiles al chocar dos patrulleras en una persecución a una narcolancha en Huelva

Deniegan el permiso carcelario a Alfonso Basterra por la gravedad del delito

Relacionado Deniegan el permiso a Alfonso Basterra por la gravedad del asesinato de su hija

Una avería dejó a parte de Verín y Xinzo sin teléfono fijo ni internet

Relacionado Xinzo y Verín permanecen casi un día sin internet ni teléfono fijo

Adios a Luís Otero: el periodista que recopiló las miserias del franquismo

El COB despide la liga con derrota

Extra | San Cibrao saca músculo empresarial

La revista Lecturas, para los lectores de La Región