La portada de La Región de este sábado, 9 de mayo

DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 9 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 9 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Lugo, aún sin trenes AVE, tendrá nueva estación antes que Ourense
Los médicos volverán a hacer peonadas en Galicia para recortar las listas de espera
Una hospitalizada en Alicante, primer caso de hantavirus detectado en España
Dos guardias civiles mueren en Huelva cuando perseguían una narcolancha
Deniegan el permiso carcelario a Alfonso Basterra por la gravedad del delito
Una avería dejó a parte de Verín y Xinzo sin teléfono fijo ni internet
Adios a Luís Otero: el periodista que recopiló las miserias del franquismo
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Extra | San Cibrao saca músculo empresarial
La revista Lecturas, para los lectores de La Región
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