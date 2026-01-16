LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 16 de enero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 16 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Los ourensanos pagan cada día 2,5 millones a Hacienda en impuestos
Aniversario Aspamadis: Diez años trabajando por la integración
Rueda califica la propuesta de financiación estatal como “inasumible”
David Fernández en Foro La Región: “El estoicismo nos da herramientas para enfrentarnos al momento actual”
La huelga médica dejó sin atención sanitaria a más de 3.600 ourensanos
Una mujer que iba a ser desahuciada en Barbadás, acusada de quemar su casa
Piden 23 años de cárcel a unos padres por malos tratos a su bebé de 2 meses
Galicia bate récord de trasplantes con 429 operaciones y 143 donantes
Corina Machado confía en Trump para la “liberación de Venezuela”
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 16 de enero
PERFIL MULTIDISCIPLINAR
El ourensano Diego Conde entra en la Real Academia de Medicina de Galicia
Lo último
Sánchez “usa” de nuevo la vivienda
"USO SEGURO" DIGITAL
Un plan con un reto: 24 horas sin internet ni dispositivos
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
Vencendo o medo