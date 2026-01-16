La portada de La Región de este viernes, 16 de enero

Los ourensanos pagan cada día 2,5 millones a Hacienda en impuestos

Aniversario Aspamadis: Diez años trabajando por la integración

Rueda califica la propuesta de financiación estatal como “inasumible”

David Fernández en Foro La Región: “El estoicismo nos da herramientas para enfrentarnos al momento actual”

La huelga médica dejó sin atención sanitaria a más de 3.600 ourensanos

Una mujer que iba a ser desahuciada en Barbadás, acusada de quemar su casa

Piden 23 años de cárcel a unos padres por malos tratos a su bebé de 2 meses

Galicia bate récord de trasplantes con 429 operaciones y 143 donantes

Corina Machado confía en Trump para la “liberación de Venezuela”

