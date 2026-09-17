La portada de La Región de este viernes, 18 de septiembre

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Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 18 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

Los titulares de La Región de este viernes, 18 de septiembre
Los titulares de La Región de este viernes, 18 de septiembre | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 18 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de La Región de este viernes, 18 de septiembre
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Los récords de precio de los carburantes asfixian al transporte

El Sergas ya informa a los pacientes de los costes de cada atención sanitaria

El universo de "El señor de los anillos", en Ourense

La inmunidad de Jácome y la extraña parcialidad judicial

A Ponte y O Vinteún sufren una oleada de robos dentro de vehículos aparcados

El juez Antonio Piña investiga los nuevos audios entre Cospedal y Villarejo

La Eurocámara llama “invasión” a la masiva llegada de migrantes a Ceuta

OpenAI revela seis nuevos casos de comportamientos anómalos de su IA

El obispo anuncia un año jubilar en la Veracruz carballiñesa

La Revista La aventura de los cinco jóvenes que navegaron el Miño en 1985

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