LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 22 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 22 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Juan Manuel Fernández: “No cabe hostigar a quienes investigan o juzgan la corrupción”
El juez toma el control de cuentas de Zapatero y de sus hijas
A falta de días para que expire el plazo, miles de fincas aún están sin desbrozar
Primer aviso del año por ola de calor, con máximas hoy de 36o en Ourense
El juzgado por violar a un vecino vuelve al banquillo por maltratar a su ex
Fallece una niña de 2 años abandonada seis horas en el coche de su padre en Brión
José Calvo Poyato: “La mejor forma de combatir la leyenda negra es con datos”
Lupicinio Peña: “El colegio se ha adaptado a los tiempos sin perder su identidad”
La Revista Carlos Paz, el hombre que nos enseña como era Galicia
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