La portada de La Región de este viernes, 22 de mayo

Los titulares de La Región de este viernes, 22 de mayo

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Los titulares de La Región de este viernes, 22 de mayo | La Región

Juan Manuel Fernández: “No cabe hostigar a quienes investigan o juzgan la corrupción”

El juez toma el control de cuentas de Zapatero y de sus hijas

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A falta de días para que expire el plazo, miles de fincas aún están sin desbrozar

Primer aviso del año por ola de calor, con máximas hoy de 36o en Ourense

El juzgado por violar a un vecino vuelve al banquillo por maltratar a su ex

Fallece una niña de 2 años abandonada seis horas en el coche de su padre en Brión

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José Calvo Poyato: “La mejor forma de combatir la leyenda negra es con datos”

Lupicinio Peña: “El colegio se ha adaptado a los tiempos sin perder su identidad”

La Revista Carlos Paz, el hombre que nos enseña como era Galicia