La portada de La Región de este viernes, 29 de mayo

Las portadas de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 29 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy

Más fincas con maleza que limpias, a tres días de la campaña antiincendios

Nueva tragedia de tráfico, en Carballiño

Sánchez no irá hasta finales de junio al Congreso para responder por la corrupción

Los acusados por los incendios de Trives en 2021 pagarán el coste de su extinción

La UTE de Copasa se hará cargo de la gestión de la basura en la ciudad

Vilamartín cambia de alcalde y asumirá el cargo la socialista Sherezade Núñez

Millonaria multa de la UE a Temu: 200 millones por ventas ilegales

La Federación da al Conquense la ventaja de subir si empata con la UD Ourense

Ángel García Crespo: “La IA no es una amenaza, es una oportunidad”

La Revista Gallegos en América: la cocina que cruzó el Atlántico