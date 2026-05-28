LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 29 de mayo
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Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 29 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Más fincas con maleza que limpias, a tres días de la campaña antiincendios
Nueva tragedia de tráfico, en Carballiño
Sánchez no irá hasta finales de junio al Congreso para responder por la corrupción
Los acusados por los incendios de Trives en 2021 pagarán el coste de su extinción
La UTE de Copasa se hará cargo de la gestión de la basura en la ciudad
Vilamartín cambia de alcalde y asumirá el cargo la socialista Sherezade Núñez
Millonaria multa de la UE a Temu: 200 millones por ventas ilegales
La Federación da al Conquense la ventaja de subir si empata con la UD Ourense
Ángel García Crespo: “La IA no es una amenaza, es una oportunidad”
La Revista Gallegos en América: la cocina que cruzó el Atlántico
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