Cambio de hora, misma tomadura de pelo

Tiempo de torrijas, de procesiones, de excursiones, con una hora recién cambiada, que al menos este año lo hace en periodo vacacional. Porque de hábitos hablamos, al hacerlo en estas festividades, y también de un adelanto horario que nadie entiende. Se anunció hace años que no habría más cambios de hora ni en primavera ni en otoño y, sin embargo, seguimos igual, como esas promesas políticas que nunca se cumplen.

El impacto del nuevo horario en las personas no parece suficiente para que los políticos se decidan, de una vez, a eliminarlo. ¿Se acuerdan de aquel Estado del Bienestar que decía velar por el cuidado de las personas? Como en la famosa frase, “ni está ni se le espera”. Vivimos en un mundo del “conmigo o contra mí”, en ideologías, en guerras y en demasiados aspectos de la vida humana.

El radicalismo y la polarización se han impuesto, y los ciudadanos que no salimos en los medios somos simples peones en un ajedrez mundial donde los poderosos nos mueven según sus intereses y antojos. Son como aquellos generales de salón que movían soldaditos de plomo en maquetas; los que realmente combatían en las trincheras eran carne de cañón. Hoy volvemos a aquellos escenarios.

También en algo tan “menor” como el cambio de hora se repite el mismo patrón: decisiones tomadas lejos de la gente, pese a sus efectos en el sueño, la salud y la vida cotidiana. Quizá haya llegado el momento de que, al menos en esto, dejen de movernos como piezas y empiecen a escucharnos.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)