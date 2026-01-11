Etien salva los muebles para el Cented (1-1)
IN EXTREMIS
El Cented comienza el año sumando un punto “in extremis” ante el Moaña merced a un golazo desde fuera del área
El Cented, finalizaba la primera vuelta en Oira enfrentándose al Moaña con el objetivo salir de los puestos de peligro en la clasificación. Lo mejor, al final de los 90 minutos, fue el punto conseguido en un encuentro, en el que los pontinos, pese a disfrutar de quince minutos muy buenos, se encontraron incómodos el resto del encuentro. Marcos Cid, pudo adelantar en una vaselina tras una buena jugada por la derecha. También lo tuvieron cerca, tras un disparo de Óscar Cruz y una cabalgada de Izan que tras romper línea defensiva y plantarse lateralizado en el área, la cruzaba en exceso. En el minuto 27, tras avisar con un disparo de Marche y un centro de Jesús Varela, Breixo adelantaba a los visitantes de tiro raso tras golpear en un defensa.
En la segunda parte, Manu Losada daba entrada a Etien, a la postre decisivo, y a Giraldi, que hacía su debut con el equipo y tendría en el arranque la más clara, tras una buena conducción y un fuerte disparo que sacaba un defensor en la línea. Los pontinos lo intentaban con más corazón que cabeza con centros al área sin éxito. Los visitantes por mediación de Maurito en dos buenos chuts, pudieron sentenciar, pero fue el joven Etien el que en el descuento aprovechando un balón desde fuera del área, puso las tablas. Toca mejorar.
Ficha técnica
Cented Academy:
Édgar; Marcos Cid (Etien, m.46), Nico, Héctor Janeiro, Izan, Esteban, Edu Otero, Óscar Cruz (Giraldi, m.46) Marcova, Adrián (Unai, m.80) y Cuña.
CD Moaña:
Guillermo; Jesús Varela, Hugo (Adri Costa, m.59), Comesaña, Samu Rodríguez, Marche (Breno, m.82), Óscar (Silva, m.75), Breixo (Adrián Alonso, m.59), Marcos Torres, Maurito (Pibis, m.82) y Chisco.
Goles:
0-1, m.27: Breixo; 1-1, m.90: Etién.
Árbitro:
Abel González (Coruña). Mostró amarillas al local Adrián (m.90) y a Rafael Vázquez, el entrenador visitante.
Incidencias:
Partido disputado en el Campo de Oira. El juvenil Unai debutó con el primer equipo.
