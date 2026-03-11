Trump asegura que pondrá fin a la guerra de Irán "cuando quiera", pero Irán pone condiciones

La guerra contra Irán "va de maravilla", dice Trump. Tras doce días de conflicto, con una de las principales rutas mundiales del comercio marítimo bloqueada y el precio del petróleo en auge, con ataques que han escalado ya al resto de la región e incluso involucrado a Europa, el presidente de Estados Unidos ha sostenido que la contienda "va bien". "No queda prácticamente nada que atacar", ha enfatizado.

"Hemos causado más daño del que creíamos posible, incluso en el período inicial de seis semanas", ha planteado, en una entrevista con Axios, si bien sus primeras estimaciones eran de cuatro o cinco semanas y ayer mismo la portavoz de la Casa Blanca reconoció como una opción abierta el envío de tropas estadounidenses a la república islámica. Así las cosas, el mandatario estadounidense ha sostenido que pondrá fin a la guerra "cuando quiera".

Si bien comienzan a surgir diferencias de planteamiento bélico entre Washington y Tel Aviv, toda vez que Israel es proclive a no fijar límites temporales y Estados Unidos celebra las elecciones de medio término dentro de apenas ocho meses, Trump ha explicado que ahora mismo tiene pendiente hacer pagar a Teherán los daños que ha causado a los países de su entorno. "Y no se librará fácilmente", ha apostillado.

Mientras los ataques dentro y fuera de Irán se mantienen, y a que hoy mismo se publicó que el recién designado como líder supremo tras la muerte de su padre, el ayatolá Jamenei, había sido herido, las autoridades del país centroasiático ya han confirmado que se encuentra "sano y salvo". De hecho, a lo largo del día de hoy ha recibido la felicitación de Hamás, la Yihad Islámica, Al Fatah o Hezbolá, en medio de nuevos ataques en Ormuz y a otros países del golfo Pérsico.

Y, después de que el presidente de Estados Unidos asegurase en días pasados que el conflicto en Irán terminará "muy pronto" y de que la Guardia Revolucionaria le respondiese que será Teherán "el que determine cuándo termina", hoy mismo el presidente iraní, Masud Pezeshkian, puso condiciones para silenciar las armas. "La única forma de poner fin a esta guerra es reconocer los derechos legítimos de Irán, el pago de indemnizaciones y garantías internacionales firmes contra futuras agresiones", ha defendido a través de las redes sociales.