Irán anticipa "consecuencias devastadoras" si el mundo no pone freno a Israel y EEUU

La decisión de Estados Unidos e Israel de bombardear Irán el pasado 28 de febrero, desatando con ello una crisis en toda la región del golfo Pérsico, traerá consigo "consecuencias devastadoras" si la comunidad internacional no pone freno a ese modo de actuar cuando existen discrepancias entre países.

Así será, al menos, en opinión del presidente de la república islámica, Masud Pezeshkian, quien ha apelado al mundo a "mantenerse firme" frente a este tipo de agresiones en la medida en que sientan, ha advertido, un mal precedente de cara al futuro.

En este punto, ha sostenido que el país hebreo ha hecho del "terrorismo de Estado" su guía de actuación —no solo en Irán, sino también en Palestina y Líbano—; pero ha puesto el foco en que la participación de Washington en el asesinato del anterior líder supremo iraní, Alí Jamenei, "destruirá las normas jurídicas globales".

El último balance de la ofensiva ideada por Trump y Netanyahu contra el país centroasiático apunta a más de 1.200 muertos; aunque la ONG Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, eleva a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles. Entre ellos se encuentra buena parte de la cúpula del régimen de los ayatolá, comenzando por el anterior líder supremo y parte de su familia, los ministros de Defensa e Inteligencia y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.