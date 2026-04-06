Israel deja "fuera de servicio" el mayor centro petroquímico de Irán la víspera de que concluya el ultimátum de Trump

Israel ha reivindicado haber dejado "fuera de servicio" el mayor centro petroquímico de Irán apenas un día antes de que concluya el plazo dado por Trump a la república islámica para que reabra el estrecho de Ormuz y evite así la destrucción de sus puentes y su infraestructura energética.

Se trata de una actuación que se suma a otro ataque israelí llevado a cabo en una planta cercana, en línea con la orden del primer ministro del país hebreo a su ejército para que efectúe ataques "de alta intensidad" contra las "infraestructuras nacionales" de la república islámica.

Según las estimaciones del país hebreo, en el mencionado centro se procesa en torno al 50% de productos petroquímicos de Irán, así que, junto con otros bombardeos, el golpe a la capacidad de producción petroquímica de Irán ha sido "golpeada" en un 85%, lo que supone un importante impacto económico.

Las instalaciones atacadas hoy se encuentran muy próximas al yacimiento de gas de South Pars, considerado como el mayor del mundo, y que ya había sido atacado hace apenas tres semanas.