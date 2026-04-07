El Golfo, en alerta ante el desenlace en Irán: "No hay ganadores"

Las amenazas que hoy mismo, a pocas horas de que finalice el plazo dado por Trump a Irán, ha proferido la Guardia Revolucionaria en relación con un aumento de intensidad en sus ataques contra los "aliados" de Estados Unidos en la región han puesto en alerta a los países del golfo Pérsico.

Y es que el brazo armado del régimen de los ayatolá ha amenazado con atacar la infraestructura de Estados Unidos "y sus aliados del petróleo y el gas" en el Golfo en aras de privarles del suministro "durante años", y de hecho ha reivindicado ya haber llevado a cabo en las últimas horas ataques contra Israel y un complejo petroquímico de propiedad estadounidense en Arabia Saudí.

Desde Qatar, un portavoz de Exteriores ha clamado contra la prolongación del conflicto, temiendo que la situación en toda la región "se salga de control". "No hay ganadores si esta guerra continúa", ha declarado en una comparecencia en la que también ha advertido de que "los ataques contra infraestructura civil y energética por parte de cualquiera de las partes no deberían ser aceptados".

Asimismo, ha reivindicado el derecho de paso por el estrecho de Ormuz, alegando que se trata de un accidente geográfico y no de un canal construido, y máxime a la vista del impacto económico que está teniendo su bloqueo en la economía mundial. Sin embargo, desde Teherán apuestan por que no vuelva a ser una ruta generalizada y ya trabajan en su nueva regulación junto con Omán.

El golfo Pérsico está siendo objeto de ataques iraníes desde el inicio de los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre la república islámica, lo que llevó a una docena de países árabes o de mayoría musulmana a censurar esta escalada bélica. En riesgo, además de la seguridad, están hasta 168.000 millones de dólares, esto es, entre el 5,2 y el 8,5% del PIB de los países del golfo, según las proyecciones económicas de Naciones Unidas.