La UE amplía sus sanciones a Irán para castigar a los responsables del cierre de Ormuz

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado un acuerdo unánime entre todos los Estados miembro para ampliar las sanciones contra Irán y afectar directamente a los responsables del cierre del estrecho de Ormuz.

Se trata, como ha explicado en rueda de prensa, de castigar a quienes han violado la libertad de navegación en esta arteria crucial para el gas y el petróleo del golfo Pérsico, toda vez que el bloqueo ha derivado en un fuerte auge de los precios de la energía y en grandes altibajos en los mercados de valores de todo el mundo.

Este acuerdo político ha tenido lugar durante la reunión del consejo de asuntos exteriores en Luxemburgo, si bien ahora los Veintisiete deberán redactar los documentos legales que sustenten las mencionadas sanciones.

Y, como ha concretado la jefa de la diplomacia europea, el objetivo de esta medida es dirigirse a todos los involucrados en esa limitación de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz para tratar de garantizar que el tránsito por esta vía marítima permanezca "libre de cargos".

Sin acuerdo sobre Israel

En cambio, los países del bloque comunitario no han sido capaces de alcanzar la necesaria unanimidad para elevar la presión sobre Israel.

Y es que, mientras España, Irlanda y Eslovenia apuestan por suspender el acuerdo de asociación con el país hebreo por la violación de derechos humanos que está llevando a cabo en Gaza, Cisjordania y Líbano, a lo que Bélgica se ha mostrado favorable, desde Francia y Suecia han apostado únicamente por limitar el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania.

En todo caso, Alemania ya ha dejado claro que suspender el acuerdo sería "inadecuado" e Italia ha expresado una posición "análoga", y ambos han reclamado al gobierno del país hebreo a tomar medidas para "sancionar" a, por ejemplo, "los colonos violentos".