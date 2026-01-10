En ocasiones se producen tragedias en países donde parecía imposible que pudieran suceder, que son el paradigma de la seriedad, de los controles sobre todo aquello que pueda y deba ser controlable. Y sin embargo suceden y se revela que hay fugas, espacios que los muestran tan insensatos, tan confiados o imprudentes como cualquier otro. La seguridad del bar “Le Constellation” de la localidad alpina suiza de Crans Montana, donde se produjo el trágico incendio en Nochevieja que causó la muerte a cuarenta jóvenes, no había sido controlado en los últimos cinco años, el techo era altamente inflamable y se permitió la entrada al recinto con bengalas, que debe ser una moda entre los jóvenes igualmente insensatos e imprudentes. Ahora se acumulan las probables causas del accidente, que el bar no había pasado revisiones, es probable que se hubiera sobrepasado el aforo y que se aprovecharon vacíos legales para hacer obras. Además de hacer relojes de cuco en Suiza también se soslayan las leyes.