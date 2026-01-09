Trump, impensado aliado de Sánchez

Trump ha resultado una gran ayuda para Pedro Sánchez. Justo en los comienzos del nuevo año le ha echado un cabo de valor incalculable. Ha conseguido dejar fuera del campo de atención todos los problemas personales y gubernamentales que tiene el presidente en España, para darle la oportunidad de lucirse en el ámbito internacional, a modo de divertimento. Incluso anuncia los posibles envíos de tropas a aquellos lugares del mundo donde se teme la amenaza trumpista. España mediará para devolver la democracia a Venezuela y España salvará a Groenlandia.

Es muy cierto que las intervenciones militares del presidente Trump derivan en desconcertantes. Todavía no está claro si la intención de su ataque era liberar a Venezuela de la tiranía chavista o si sólo era controlar el petróleo. El rechazo a darle protagonismo en la transición a Corina Machado y al presidente electo de aquel país Edmundo Gonzáles Urrutia, parecen indicar que no se van a restablecer los principios democráticos. Se intuye que la intervención militar de Trump no va a beneficiar políticamente al pueblo venezolano. Tampoco va a desmontar el régimen chavista que mantienen los militares venezolanos. Sólo van a reordenar el comercio petrolero.

Pues ya se ve que es el panorama perfecto para aliviar la crítica situación del presidente español: la atención se desplaza a otro continente, a otro tema. Le permite presentarse al mundo como posible mediador en la transición venezolana. Al mismo tiempo, puede ayudar de forma eficaz a blanquear las sospechosas actividades del expresidente Zapatero a favor del chavismo, lo cual sería un puntazo para el sanchismo.

La actitud y declaraciones de Trump después del asalto militar, le reafirma en lo oportuno que fue el desprecio a Corina Machado por el premio Nobel de la Paz. Le confirma en el acierto del poco, o ningún, aprecio al presidente elegido por los ciudadanos de aquel país, González Urrutia, a quien dio asilo en España para facilitar la continuidad de Nicolás Maduro sin necesidad de eliminar físicamente a su opositor.

Además, las bravuconadas del presidente norteamericano ayudan a que Pedro Sánchez pueda instaurarse como el líder más líder de la izquierda contra el imperialismo yanqui. Quiere ponerse al frente del rechazo mundial a una intervención militar ilegal, a unas aspiraciones imperialistas y anexionistas de Donald Trump, a los intentos de hacerse con Groenlandia, a someter a vasallaje al resto de los Estados. Todos son objetivos y finalidades que entusiasman a la izquierda, a la extrema izquierda y a la ultraizquierda, sectores sociales a los que necesita seducir cada día más el sanchismo.

Y aún más, le ha dado la oportunidad de convocar una gran conferencia de embajadores españoles en la que les instó a trabajar para mostrar al Gobierno español como un actor global en la pacificación del mundo, Quiere mandar tropas a Ucrania, a Gaza, pero cuando haya paz, nada de veleidades militaristas. Y también a Groenlandia, si fuesen necesarias.

España volcada al exterior, buscando un hueco para liderar el nuevo orden mundial, mientras quedan fuera de la atención mediática las batallas judiciales y corrupciones socialistas. Así de importante ha sido la ayuda de Donald Trump a Sánchez al comienzo de 2026.

Millones para Cataluña

Sánchez, con Junqueras.

El último acuerdo de Sánchez con sus socios catalanes de ERC fue anunciar la aportación de miles de millones de euros para el Gobierno socialista de la Generalitat. Toda una hazaña de Junqueras. Asegura el dirigente catalán que, con la nueva financiación particular para Cataluña, recibirán cada año 4.700 millones de euros más. Ese es el objetivo real de verdad, luego ya verán cómo engañan a las demás autonomías.

El truco es asegurar que no es un acuerdo egoísta, que el nuevo modelo proporcionará también muchos más millones para la financiación de todas las comunidades autónomas españolas. Es el milagro Junqueras, “nadie pierde y todo el mundo gana”. Habrá mucho más dinero para todos. Nunca se ha visto nada igual en la financiación autonómica de España. Y tampoco parece que haya posibilidad de hacerlo realidad por falta de apoyo parlamentario.

Presos españoles liberados

Espera por los liberados.

El régimen chavista de Venezuela acaba de liberar a cinco españoles presos políticos en aquel país. Una mínima parte de los encarcelados por la democrática razón de ser opositores al Gobierno de Nicolás Maduro y sus militares. No es, por tanto, una liberación que beneficie abiertamente a los sufridos ciudadanos caribeños. De momento, sólo los españoles pueden sentirse libres y ya en su país, con gran regocijo del ministro de Exteriores, Albares. La pena es que la liberación se produce después de la intervención militar de Trump y no por las grandes negociaciones o acuerdos entre Gobiernos, como hubiera sido lo lógico entre países tan amigos. Tampoco se pueden considerar un fruto de las actividades de mediación de Zapatero, como ha dado a entender el presidente de la Asamblea venezolana, porque se han producido después de la acción militar estadounidense.

Mientras tanto, la esperanza venezolana se centra en que, a partir de este momento, queden libres todos los presos políticos del país y puedan ser juzgados aquellos que los mantuvieron detenidos ilegalmente. No es una muestra de paz, ni un acto gracioso, es una obligación de la restitución de la legalidad.