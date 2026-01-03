La portada de La Región de este domingo, 4 de enero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 4 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Trump captura a Maduro y avisa que EEUU llega a Venezuela para quedarse
Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia: "A política local de Ourense debe recuperar prestixio, a imaxe non é boa”
El alza salarial de las empresas de Ourense, la mayor de España en 2025
Ourense suma ya 30 árboles senlleiras tras el registro del carballo de Padroso
El Ourense CF da la bienvenida al nuevo año con un triunfo sobre el Avilés (2-1)
El Celta se da un atracón de goles y el Barcelona se hace con el derbi catalán
Vida | Comienza el año en forma con Eddy Insua
La CEO de Ourense comienza el año sin convenios pendientes
El alza salarial de las empresas de Ourense, la mayor de España en 2025
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 4 de enero?
Las esquelas de este domingo, 4 de enero, en Ourense
Pues no, Trump no es mejor que Maduro (ni peor)