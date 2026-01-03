La portada de La Región de este domingo, 4 de enero

La portada de La Región del 4 de enero

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 4 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Trump captura a Maduro y avisa que EEUU llega a Venezuela para quedarse

Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia: "A política local de Ourense debe recuperar prestixio, a imaxe non é boa”

El alza salarial de las empresas de Ourense, la mayor de España en 2025

Ourense suma ya 30 árboles senlleiras tras el registro del carballo de Padroso

El Ourense CF da la bienvenida al nuevo año con un triunfo sobre el Avilés (2-1)

El Celta se da un atracón de goles y el Barcelona se hace con el derbi catalán

Vida | Comienza el año en forma con Eddy Insua