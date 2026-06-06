La portada de La Región de este domingo, 7 de junio

Las portadas de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 7 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy | La Región

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“Vosotros podéis cambiar la historia”

La Policía condecora a tres agentes por salvar la vida a tres vecinos de Cualedro

Celanova tiene 2.000 viviendas vacías pero solo tres están en el mercado del alquiler

El Sergas no cerrará camas hospitalarias en el área sanitaria de Ourense este verano

Vida Banda de Música de Celanova, 173 años de historia

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