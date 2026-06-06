LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 7 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 7 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Más de 400.000 vehículos se mueven por la ciudad en una jornada laborable
“Vosotros podéis cambiar la historia”
La Policía condecora a tres agentes por salvar la vida a tres vecinos de Cualedro
Celanova tiene 2.000 viviendas vacías pero solo tres están en el mercado del alquiler
El Sergas no cerrará camas hospitalarias en el área sanitaria de Ourense este verano
Vida Banda de Música de Celanova, 173 años de historia
Fútbol Toda la información para seguir el Mundial 2026
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 7 de junio
MISA CON OBISPO DON LEONARDO
Galería | Los 120 jóvenes de la Diócesis de Ourense celebran una misa en Madrid antes de ver al papa
LA MAYORIA EN LA PROPIA PROVINCIA
Casi 25.000 familias de la provincia de Ourense poseen una casa de vacaciones
Lo último
Policías deshumanizados
HISTORIAS INCREÍBLES
Lenguaje "soft"
Em defensa da Temu
mujeres
Músicas del mundo