La portada de La Región de este jueves, 10 de septiembre

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Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 10 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
El CNI advirtió de convocatorias masivas antes del asalto a Ceuta
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Comienza el cole, con menos niños por clase
Un estudio del Campus avala el uso del agua de As Burgas en cosmética
Inditex bate récords de beneficio neto, con 2.980 millones entre febrero y julio
La escalada de la guerra Irán-EEUU dispara el petróleo y hace caer la bolsa
El frenazo judicial a la “ley de nietos” deja en el alero casi 8.000 votos de nuevos ourensanos
El Barça se estrena con una goleada sin compasión ante el Feyenoord (5-1)
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