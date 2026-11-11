LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 12 de noviembre
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Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 12 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Un accidente de tren sería la peor catástrofe en Ourense, según el Plan de Emergencias
El día festivo y los chubascos aguaron la huelga general en Ourense
Las campanas resuenan por San Martiño
La lluvia deja en tres días más agua que en los meses de septiembre y octubre
La Fiscalía investiga TikTok por difundir contenido sexual de menores
Oleada de falsas amenazas de bomba en miles de colegios europeos
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