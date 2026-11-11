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El AVE, los bonus de la vergüenza y la responsabilidad de Sánchez

La portada de La Región de este jueves, 12 de noviembre

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Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 12 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

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La portada de La Región. | La Región

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