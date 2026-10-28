ACCIDENTE DE TREN
Al menos 68 fallecidos en el choque entre un AVE y un Iryo en Toledo

La portada de La Región de este jueves, 29 de octubre

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Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 28 de octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

Los titulares de La Región de este jueves, 29 de octubre
Los titulares de La Región de este jueves, 29 de octubre | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 28 de octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

Los titulares de La Región de este jueves, 29 de octubre
Los titulares de La Región de este jueves, 29 de octubre

Una tragedia más en la vía: 68 muertos en Toledo

Sánchez: “No es asumible en un año dos accidentes en la alta velocidad”

Feijóo: “España tiene derecho a saber qué pasa con sus infraestructuras

La edad media de los ourensanos hospitalizados es la mayor de España

La unión de árabes y oposición puede acabar con la era de Netanyahu

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