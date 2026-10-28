LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 29 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 28 de octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
Una tragedia más en la vía: 68 muertos en Toledo
Sánchez: “No es asumible en un año dos accidentes en la alta velocidad”
Feijóo: “España tiene derecho a saber qué pasa con sus infraestructuras”
La edad media de los ourensanos hospitalizados es la mayor de España
La unión de árabes y oposición puede acabar con la era de Netanyahu
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 29 de octubre
AFECTA AL AVE A MADRID
La huelga de maquinistas de este jueves suprime conexiones de tren en Ourense
Lo último
CONVERSACION ENTRE IMPLICADOS
Audio | La conversación entre el centro de control y el maquinista antes del accidente de Urda: "Reanude marcha"
PRIMERA FEDERACIÓN
El ourensano Javi Rey asume el banquillo del Sant Andreu