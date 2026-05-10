La portada de La Región de este lunes, 11 de mayo

LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 12 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 11 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Veintisiete personas están desaparecidas en la provincia, alguna desde hace décadas
El Barcelona anula al Real Madrid para hacerse con la liga
La maleza invade el monte ourensano, más alla de las franjas secundarias
Los 14 españoles del Hondius inician 42 días de cuarentena en el Gómez Ulla
El Vilariño golea al Seixalbo y vuelve a la primera categoría del fútbol provincial
Atlético Arnoia y Antela se jugarán el play off en la última jornada de la liga
Diego González, presidente del COB: "La sensación es agridulce, pero creo que hemos hecho buena temporada”
El Ourense CF, en puestos de descenso al caer con el Celta Fortuna (2-4)
Mil atletas en busca de dinero contra el cáncer infantil
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El castro de las islas Cíes estuvo ocupado desde época castrexa