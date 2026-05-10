La portada de La Región de este lunes, 11 de mayo

La portada de La Región de este lunes.

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 11 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región.

Veintisiete personas están desaparecidas en la provincia, alguna desde hace décadas

El Barcelona anula al Real Madrid para hacerse con la liga

La maleza invade el monte ourensano, más alla de las franjas secundarias

Los 14 españoles del Hondius inician 42 días de cuarentena en el Gómez Ulla

El Vilariño golea al Seixalbo y vuelve a la primera categoría del fútbol provincial

Atlético Arnoia y Antela se jugarán el play off en la última jornada de la liga

Diego González, presidente del COB: "La sensación es agridulce, pero creo que hemos hecho buena temporada”

El Ourense CF, en puestos de descenso al caer con el Celta Fortuna (2-4)

Mil atletas en busca de dinero contra el cáncer infantil