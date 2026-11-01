La portada de La Región de este lunes, 2 de noviembre

La portada de La Región.

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 2 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región. | La Región

La falta de lluvia agrava la prealerta por sequía en la cuenca Miño-Sil

Identificadas 56 de las 69 víctimas del accidente de tren de Urda

El incendio de un piso en Verín obliga al desalojo de todo el inmueble

Relacionado Dos personas hospitalizadas tras un incendio que obligó a desalojar un edificio en Verín

Las familias gallegas recurren a ofertas y marcas blancas por la subida de precios

Mueren en accidente de tráfico en Zamora cuatro miembros de la misma familia

Carlos Alcaraz vence a De Miñaur y se consagra campéon en Viena

La UD Ourense logra una victoria clave ante la Leonesa (1-0)

El Ourense CF se lleva un punto contra el Bergantiños (1-1)

Antonelli gana el Mundial con 20 años, el campeón más joven de la historia