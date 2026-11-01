LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 2 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 2 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La falta de lluvia agrava la prealerta por sequía en la cuenca Miño-Sil
Identificadas 56 de las 69 víctimas del accidente de tren de Urda
El incendio de un piso en Verín obliga al desalojo de todo el inmueble
Las familias gallegas recurren a ofertas y marcas blancas por la subida de precios
Mueren en accidente de tráfico en Zamora cuatro miembros de la misma familia
Carlos Alcaraz vence a De Miñaur y se consagra campéon en Viena
La UD Ourense logra una victoria clave ante la Leonesa (1-0)
El Ourense CF se lleva un punto contra el Bergantiños (1-1)
Antonelli gana el Mundial con 20 años, el campeón más joven de la historia
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