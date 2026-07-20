LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 20 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 20 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Campeones del mundo
Ourense se echa a la calle para celebrar el triunfo de su selección
La estación del AVE de Santiago deja en evidencia el agravio que sufre Ourense
Valdeorras entra en alerta amarilla por un nuevo episodio de calor extremo
Condenado un huelguista por dañar un zumo en un supermercado
EEUU lanza nuevos ataques contra objetivos iraníes
Pogacar sigue líder en una etapa en la que abandonó Vingegaard
Antonelli se impone en el GP de Bélgica y ya es más líder
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La portada de La Región de este lunes, 20 de julio
DEL SUFRIMIENTO AL ÉXTASIS
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