La portada de La Región de este lunes, 20 de julio

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ESPAÑA ES CAMPEONA DEL MUNDO (1-0)

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Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 20 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

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La portada de La Región de etse lunes. | La Región

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Campeones del mundo

Ourense se echa a la calle para celebrar el triunfo de su selección

La estación del AVE de Santiago deja en evidencia el agravio que sufre Ourense

Valdeorras entra en alerta amarilla por un nuevo episodio de calor extremo

Condenado un huelguista por dañar un zumo en un supermercado

EEUU lanza nuevos ataques contra objetivos iraníes

Pogacar sigue líder en una etapa en la que abandonó Vingegaard

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