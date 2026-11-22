LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 23 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 23 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
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Un videoxogo con selo ourensán leva o Camiño de Santiagoá realidade virtual
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La cumbre del clima fracasa y no logra cerrar un acuerdo final de consenso
Primera FEB | El COB gana a lo grande en Madrid
Novena derrota de la temporada para la UD Ourense, ante el Ferrol (2-3)
El Ourense CF, sin fortuna, regresa de vacío de su visita a la UD Llanera (2-0)
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