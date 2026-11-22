La portada de La Región de este lunes, 23 de noviembre.

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 23 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este lunes, 23 de noviembre. | La Región

Los albaneses que robaron en 20 casas se ocultaban en el monte

El nuevo cementerio de Trasmiras tendrá 576 nichos ante el colapso del actual

Un videoxogo con selo ourensán leva o Camiño de Santiagoá realidade virtual

Xinzo celebra el día de santa Icía con un festival de grupos de música coral

La cumbre del clima fracasa y no logra cerrar un acuerdo final de consenso

Relacionado España rechaza junto a la UE el borrador de la COP31 por no incluir el abandono de los combustibles fósiles

Primera FEB | El COB gana a lo grande en Madrid

Novena derrota de la temporada para la UD Ourense, ante el Ferrol (2-3)

El Ourense CF, sin fortuna, regresa de vacío de su visita a la UD Llanera (2-0)

Carlos Alcaraz gana a Zverev y se hace con la Copa de Maestros

Relacionado Carlos Alcaraz conquista su primera Copa de Maestros tras arrollar a Zverev en Turín

Xantar | Jorge Bermello, homenajeado en el cierre del salón gastronómico

Motociclismo | Marc Márquez gana en Portugal su décimo título mundial