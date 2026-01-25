La portada de La Región de este lunes, 26 de enero

La portada de La Región

Autovía Ourense-Lugo, 70 kilómetros en un cajón 33 años después

Un atropello en Sandiás, la primera muerte del año en carretera

Uno de cada seis contratos en la provincia lo firma un extranjero

La jueza condena a un empresario de Verín por distribuir ropa falsificada

Los tractoristas siguen su protesta hoy en el Polígono de San Cibrao

Óscar Puente, en la cuerda floja por la renovación de las vías en Adamuz

El Ourense CF cae en el exilio, perdió ante el Cacereño (0-1) en Monforte jugando de local

La UD Ourense sigue imparable y gana al Valladolid Promesas (2-3)

El Barco supera al líder Compos (2-0) y el Barbadás cede con el Viveiro (0-1)

Pegada ourensá en África, a historiadora Benita Sampedro estuda a relación con Guinea