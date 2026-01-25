LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 26 de enero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 26 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Autovía Ourense-Lugo, 70 kilómetros en un cajón 33 años después
Un atropello en Sandiás, la primera muerte del año en carretera
Uno de cada seis contratos en la provincia lo firma un extranjero
La jueza condena a un empresario de Verín por distribuir ropa falsificada
Los tractoristas siguen su protesta hoy en el Polígono de San Cibrao
Óscar Puente, en la cuerda floja por la renovación de las vías en Adamuz
El Ourense CF cae en el exilio, perdió ante el Cacereño (0-1) en Monforte jugando de local
La UD Ourense sigue imparable y gana al Valladolid Promesas (2-3)
El Barco supera al líder Compos (2-0) y el Barbadás cede con el Viveiro (0-1)
Pegada ourensá en África, a historiadora Benita Sampedro estuda a relación con Guinea
TRADICIONES QUE SIGUEN VIVAS
Vídeo | Entroidos del oriente ourensano: tradición, máscaras y cultura que cobran vida en vídeo
NEVADAS RESIDUALES
La borrasca Ingrid se retira tras dejar aldeas incomunicadas