ALTA VELOCIDAD ATLÁNTICA
Una década, tiempo de espera para viajar en el AVE a Lisboa
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes de Pascua, 6 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Galicia tiene más de 1.200 aldeas en las que solo vive una persona
Más de 2.300 nidos de velutina fueron retirados en la provincia en 2025
Ourense tendrá que esperar una década para conectarse por AVE con Lisboa
Tradición: El desplante pone fin a Semana Santa
La venta de coches diésel se hunde en la provincia, solo 36 en el primer trimestre
Feijóo propone una ley estatal para regular los cuidados paliativos
Trump confirma el rescate con vida del piloto cuyo avión fue derribado en Irán
El COB, incapaz en Mallorca: derrota ante el Palmer (72-56) en un pésimo partido
Cruz para Arenteiro y Ourense CF: caen ante Arenas y Avilés y están en puestos de descenso
Un gol de Osián en el 93 asienta a la UD Ourense en plaza de play off
El Barco ganó al Noia (1-0) y el Barbadás perdió en Cambados (3-2)
Monterrei y Cented se clasifican para la final de O Couto
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Una década, tiempo de espera para viajar en el AVE a Lisboa
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes de Pascua, 6 de abril
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Hasta 5.000 contratos de alquiler en vilo por la prórroga del Gobierno
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Casi 1.000 coches nuevos vendidos en Ourense en los primeros 100 días