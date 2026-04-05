La portada de La Región de este lunes de Pascua.

Estas son las noticias más destacadas de este lunes de Pascua, 6 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este lunes de Pascua, 6 de abril. | La Región

Galicia tiene más de 1.200 aldeas en las que solo vive una persona

Más de 2.300 nidos de velutina fueron retirados en la provincia en 2025

Ourense tendrá que esperar una década para conectarse por AVE con Lisboa

Tradición: El desplante pone fin a Semana Santa

La venta de coches diésel se hunde en la provincia, solo 36 en el primer trimestre

Feijóo propone una ley estatal para regular los cuidados paliativos

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Trump confirma el rescate con vida del piloto cuyo avión fue derribado en Irán

El COB, incapaz en Mallorca: derrota ante el Palmer (72-56) en un pésimo partido

Cruz para Arenteiro y Ourense CF: caen ante Arenas y Avilés y están en puestos de descenso

Un gol de Osián en el 93 asienta a la UD Ourense en plaza de play off

El Barco ganó al Noia (1-0) y el Barbadás perdió en Cambados (3-2)

Monterrei y Cented se clasifican para la final de O Couto