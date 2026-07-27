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Estas son las noticias más destacadas de este martes, 28 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

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La portada de La Región de este martes, 28 de julio. | La Región

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Otra ola de calor amenaza con empeorar los incendios de España, que ya son los más virulentos jamás sufridos

La Xunta aprueba un techo de gasto de más de 15.000 millones para 2027

Sanción de 8 años sin ejercer por humillar a sus pacientes a una ginecóloga del CHUO

Otro incendio provocado por un tren corta la línea Santiago-Ourense

Abanca gana 386 millones y capta 77.000 clientes en el primer semestre

RTVE, multada por emitir anuncios de alcohol a deshoras y no identificar otros

La fusión con Ribadavia se topa con opositores

Esculturas sin edad | El vianés Venus Alonso, de 94 años, inaugura su primera exposición

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