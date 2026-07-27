LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 28 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 28 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La Ribeira Sacra tendrá que esperar un año para ser patrimonio mundial
Otra ola de calor amenaza con empeorar los incendios de España, que ya son los más virulentos jamás sufridos
La Xunta aprueba un techo de gasto de más de 15.000 millones para 2027
Sanción de 8 años sin ejercer por humillar a sus pacientes a una ginecóloga del CHUO
Otro incendio provocado por un tren corta la línea Santiago-Ourense
Abanca gana 386 millones y capta 77.000 clientes en el primer semestre
RTVE, multada por emitir anuncios de alcohol a deshoras y no identificar otros
La fusión con Ribadavia se topa con opositores
Esculturas sin edad | El vianés Venus Alonso, de 94 años, inaugura su primera exposición
+Deporte | Espectacular descenso de mountain bike en Espadanedo
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