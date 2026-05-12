EN DIRECTO
Procesión de las Antorchas en honor a la Virgen de Fátima

La portada de La Región de este miércoles, 13 de mayo

LOS TITULARES DE HOY

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 13 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La Región
La Región
Publicado: 12 may 2026 - 23:43 Actualizado: 13 may 2026 - 07:58
Los titulares de La Región de este miércoles, 13 de mayo
Los titulares de La Región de este miércoles, 13 de mayo | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 13 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de La Región de este miércoles, 13 de mayo
Los titulares de La Región de este miércoles, 13 de mayo | La Región

La mitad de vacantes por jubilación en Ourense no tendrán repuesto juvenil

Flores para honrar a la Virgen de Fátima

La Fiscalía reafirma que Jácome debe ser juzgado por prevaricar

El Supremo dicta que el personal interino no puede ser fijo sin opositar

La Justicia europea avala que los diarios cobren a las redes por usar sus noticias

Galicia, la primera comunidad que regulará el uso de la IA en la educación

Dos años de cárcel por agredir a un vecino que llevaba a su perro sin correa

Aparece en el río el cuerpo sin vida del desaparecido el domingo en Verín

La OMS considera bajo control el brote de hantavirus, con siete casos activos

Cándido Gómez sustituye en el banquillo a Dani Llácer

Medalla de Fátima para los lectores La Región

Xornal Escolar Árbores para o Día de Europa

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats