La portada de La Región de este miércoles, 13 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 13 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 13 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La mitad de vacantes por jubilación en Ourense no tendrán repuesto juvenil
Flores para honrar a la Virgen de Fátima
La Fiscalía reafirma que Jácome debe ser juzgado por prevaricar
El Supremo dicta que el personal interino no puede ser fijo sin opositar
La Justicia europea avala que los diarios cobren a las redes por usar sus noticias
Galicia, la primera comunidad que regulará el uso de la IA en la educación
Dos años de cárcel por agredir a un vecino que llevaba a su perro sin correa
Aparece en el río el cuerpo sin vida del desaparecido el domingo en Verín
La OMS considera bajo control el brote de hantavirus, con siete casos activos
Cándido Gómez sustituye en el banquillo a Dani Llácer
Medalla de Fátima para los lectores La Región
Xornal Escolar Árbores para o Día de Europa
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