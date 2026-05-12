La portada de La Región de este miércoles, 13 de mayo

Los titulares de La Región de este miércoles, 13 de mayo

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Cándido Gómez sustituye en el banquillo a Dani Llácer

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