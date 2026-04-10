La portada de La Región de este sábado, 11 de abril

La portada de La Región de este sábado.

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 11 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy

La cita previa se blinda en las ventanillas públicas pese a su cuestionada legalidad

De la máxima de España a las nevadas

Jácome admite una deuda millonaria con proveedores y dice que aumentará

El Debate de la Autonomía deja 52 acuerdos, 11 de ellos por unanimidad

Rosa Crujeiras hace historia como primera decana de la universidad gallega

Netanyahu amenaza a España por sus críticas: “Debe pagar un precio”