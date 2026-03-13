La portada de La Región de este sábado, 14 de marzo

Los titulares de este sábado de La Región

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 14 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de este sábado de La Región | La Región

Trump levanta el veto al petróleo ruso ante el corte de Irán en Ormuz

La odisea cotidiana de estacionar en la ciudad

La empresa que reformaba la avenida de Portugal retira su maquinaria

La mayoría de trenes entre Barcelona y Ourense llegan con una hora de retraso

El Sergas deberá pagar 51.000 euros a un ourensano por la pérdida de un ojo

El Gobierno proyecta el primer tramo, en León, de la A-76, anunciada en 2004

Manuel Rodríguez deja la alcaldía, después de veinte años, en manos de Susana Rodríguez

La revista Lecturas, para los lectores de La Región