LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 18 de abril
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 18 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El desbloqueo de Irán del paso de Ormuz acerca el final de la guerra
Jubilaciones y la competencia de los grandes cierran clásicos del comercio de la ciudad
Colapso global de la circulación
Otero Pedrayo, alumno e mestre, volveu ó paraninfo do seu instituto
Un incendio en San Cibrao arrasa una nave, un camión y cuatro remolques
Opain acusa al Concello de usurpar las obras de la avenida de Portugal
Una familia trivesa reconstruye su vida tras un incendio con ayuda de sus vecinos
Sacan al mercado el primer vodka elaborado con patata de A Limia
El potente Obradoiro destapa todas las carencias de un COB impotente (94-57)
La revista Lecturas, para los lectores de La Región
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