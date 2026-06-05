LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 6 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 6 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Casi 25.000 familias de la provincia poseen una casa de vacaciones
Tarde-noche de fiesta en el comercio de la ciudad
Sánchez se desmarca de la trama de Leire Díez para protegerlo a él y a su Gobierno
La Academia de Belas Artes reclama para Ourense los torques de Ansorena
La travesía de O Barco cierra a los camiones por riesgo de hundimientos
Los acusados de un asalto en Lobios, incapaces de pactar para evitar el juicio
Cuba, a las puertas de una emergencia humanitaria por las sanciones de EEUU
España recibe hoy a un papa, quince años después
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