La portada de La Región de este viernes, 10 de abril

La portada de La Región de este viernes.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 10 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región.

Más de un centenar de bajas laborales al día de media en la provincia

A Ribeira Sacra, punto de encontro da cultura galega

El gobierno de Jácome debía 835.000 euros a la constructora de la avenida de Portugal cuando dejó la obra

Jordi Sevilla: “El bloqueo político impide resolver los problemas de los ciudadanos”

Un error burocrático permite recuperar 1,4 millones para la Plaza de As Burgas

Ourense pasará del tiempo de verano al de invierno en apenas 24 horas

Netanyahu anuncia ahora negociaciones con el Líbano para desarmar a Hezbolá

Ramón Otero Pedrayo, el profesor que “sabía mucho y sabía de todo”

La Revista | Viajando por el mundo con la literatura española de equipaje