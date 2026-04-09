LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 10 de abril
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 10 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Más de un centenar de bajas laborales al día de media en la provincia
A Ribeira Sacra, punto de encontro da cultura galega
El gobierno de Jácome debía 835.000 euros a la constructora de la avenida de Portugal cuando dejó la obra
Jordi Sevilla: “El bloqueo político impide resolver los problemas de los ciudadanos”
Un error burocrático permite recuperar 1,4 millones para la Plaza de As Burgas
Ourense pasará del tiempo de verano al de invierno en apenas 24 horas
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Horóscopo del día: viernes, 10 de abril
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La ley de multirreincidencia pone coto a pequeños robos