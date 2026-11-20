Los titulares de La Región de este vienres, 20 de noviembre

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Los titulares de La Región de este vienres, 20 de noviembre | La Región

Feijóo desarma a un Sánchez asediado por la corrupción y la crisis

Puigdemont deja en evidencia a Sánchez: "Aprovechamos su ambición para derrotar a España"

El pensamiento de Escohotado resucita el debate sobre las drogas

Editorial: La palabra de Sánchez y la peseta

Putin, Xi y Trump, tras una cumbre histórica: “Una guerra nuclear nunca se gana”

Centros escolares de Ourense sufren desalojos por falsas amenazas de bomba

Relacionado Desalojo y alarma en centros educativos de O Barco tras recibir una amenaza de bomba

Un solo navajazo en el pecho mató a Amín, la vícitma del crimen de Vinos

El COB se despide del torneo al caer en el Pazo ante el Palmer (79-83)

La Revista Hugo Rodríguez: cómo hacer rentable el monte en Galicia