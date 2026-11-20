LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 20 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 20 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
Feijóo desarma a un Sánchez asediado por la corrupción y la crisis
Puigdemont deja en evidencia a Sánchez: "Aprovechamos su ambición para derrotar a España"
El pensamiento de Escohotado resucita el debate sobre las drogas
Editorial: La palabra de Sánchez y la peseta
Putin, Xi y Trump, tras una cumbre histórica: “Una guerra nuclear nunca se gana”
Centros escolares de Ourense sufren desalojos por falsas amenazas de bomba
Un solo navajazo en el pecho mató a Amín, la vícitma del crimen de Vinos
El COB se despide del torneo al caer en el Pazo ante el Palmer (79-83)
La Revista Hugo Rodríguez: cómo hacer rentable el monte en Galicia
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