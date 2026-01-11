Junior hace más líder al Verín con su doblete ante el Peroxa (1-2)

El Verín empezó como terminó el año, ganando y frente al Peroxa encadenó su quinta victoria consecutiva tras imponerse por 1-2 al Peroxa en el campo de O Marco.

El líder entró mejor en el partido, siendo muy superiores en el primer cuarto de hora y poniéndose por delante a los pocos minutos, ya que cada balón que pasaba por Junior generaba peligro. El 0-1 llegó al recibir el colombiano un centro raso de Mellado, para luego girarse y derrotar a Miguel.

Con la ventaja a su favor, los verinenses le cedieron el terreno a un Peroxa que fue mejorando al punto de tener una oportunidad para empatar, pero el corner se paseó por la portería sin que nadie llegara a rematar. En la recta final, antes de marcharse al descanso, el Verín pudo ampliar su ventaja. Jorge Aires remató de cabeza un saque de esquina que se marchó apenas desviado y los anfitriones a dos metros de Miguel Gándara fallaron otra oportunidad para el 1-1.

En la segunda mitad, los verinenses se replegaron ante un oponente que hacía las cosas mejor y que a punto estuvo de marcar con un disparo que se fue cerca del palo. A continuación el cancerbero verinense realizó un paradón ante el tiro de Adrián.

Sin embargo, el que no perdonó es el delantero Junior que de lanzamiento de falta cuela el balón por la escuadra para poner el 0-2. En los últimos 25 minutos el Peroxa achuchó al líder hasta que Adrián recortó distancias al establecer el 1-2 en una jugada a balón parado.

Al verse cerca de la igualdad los anfitriones quemaron sus naves, pero insistió mucho colgando balones al área visitante, pero sin acierto. Ya en el tiempo de descuento lo intentó a la salida de un córner el esférico queda muerto en el área pequeña y el remate final se fue por encima del travesaño. El Verín es más líder.