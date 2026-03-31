Casi 168.000 millones de dólares del golfo Pérsico, en riesgo por la guerra en Oriente Próximo

Poco más de un mes después de que se desencadenase el conflicto en Oriente Próximo, las proyecciones económicas para los países del entorno de Irán muestran a los países del golfo Pérsico como los principales perjudicados de esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, ya que podrían llegar a perder entre 103 y 168.000 millones de dólares, esto es, entre el 5,2 y el 8,5% de su PIB. Estas cuantías suponen el grueso de la pérdida regional, que asciende hasta los 194.000 millones de dólares en el peor escenario, sin bajar de los 120.000.

Detrás de estas cifras se encuentran las restricciones a la exportación de hidrocarburos derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz; pero también la minoración del turismo, que ya ha vaciado ubicaciones emblemáticas como Dubái en esta Semana Santa debido a la escalada bélica, toda vez que países aliados de Estados Unidos como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait o Bahréin sufren casi a diario las represalias de Irán en forma de ataques a sus infraestructuras o sus barcos. De hecho, la Casa Blanca baraja requerir a estos países que contribuyan a financiar su campaña militar en la república islámica.

En este contexto, el informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo analiza también el impacto sobre el empleo en la región. Con una cifra total en la región que podría alcanzar los 3,6 millones de puestos de trabajo perdidos, de nuevo los países del Golfo figuran como los más afectados, ya que su rango oscila entre 1,17 y 3,11 millones de profesionales que se quedan sin ocupación. Si bien no aparecen cifras significativas de cuánta población podría verse empujada por debajo del umbral de la pobreza debido a esta situación, a diferencia de lo que ocurre en Irak, Jordania, Líbano, Palestina y Siria, sí se recoge que la contienda puede suponer entre 1,2 y dos años de retroceso en desarrollo humano.

En la zona que comprende esos cinco países, en cambio, la pobreza podría afectar a una de cada cuatro personas, es decir, unos tres millones de iraquíes, jordanos, libaneses, palestinos y sirios. Las pérdidas en términos de PIB, que rondarían entre el 5,2 y el 8,7%, podrían rozar los 29.000 millones de dólares; una caída numéricamente inferior a la que sufrirían los países del golfo pero mucho más relevante en el contexto de sus economías. En cuanto a países menos adelantados, como Sudán y Yemen, el descenso podría llegar al 0,5%, lo que supone unos 320 millones de dólares.

En el lado opuesto, las economías del norte de África —como Argelia, Egipto, Libia, Marruecos o Túnez— incluso podrían rentabilizar la contienda, captando mayores flujos turísticos o inversores. Así, su PIB podría continuar sin cambios o incluso presentar un ligero del repunte de hasta el 0,4%, alcanzando así 3.200 millones de dólares en la mejor coyuntura.

Datos regionales

Analizando los datos en global, el conflicto abierto en Irán podría costar a los países de Oriente Próximo entre un 3,7 y un 6% de su PIB —lo que supondría revertir más de un año de crecimiento— y unos 3,6 millones de empleos —más del total de puestos de trabajo creados en la región en 2025—.

Junto con la "asombrosa" pérdida colectiva de entre 120.000 y 194.000 millones de dólares, el programa de la ONU advierte de que estos retrocesos podrían empujar a la pobreza a unos cuatro millones de personas.