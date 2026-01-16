Delcy Rodríguez: "Si me toca ir a Washington, iré de pie, no arrastrada"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha rechazado "arrastrarse" ante Estados Unidos a pesar de que su país "está amenazado" por el país norteamericano tras la incursión militar que se saldó con un centenar de muertos y la detención de Nicolás Maduro.

"Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada", ha incidido durante el mensaje anual a la nación ante la Asamblea Nacional, que ha coincidido prácticamente en el tiempo con el encuentro de María Corina Machado con Donald Trump en el que la opositora venezolana ha entregado su premio Nobel de la Paz al mandatario. "Lo haré con la bandera tricolor, con el gloria al bravo pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca reptando ni arrastrándome. Es lo que corresponde", se ha reafirmado.

No obstante, Delcy Rodríguez ha apostado por "encarar diplomáticamente a través del diálogo político" la situación, a pesar de la "mancha" en las relaciones entre Caracas y Washington desde que "cruzaron la línea roja" al "atacar, agredir, matar, invadir y secuestrar al presidente y a la primera dama".

En este sentido, la que fuera la número dos de Maduro ha rechazado que "este nuevo capítulo" de diálogo político, en el que la Casa Blanca ha destacado la buena marcha de las relaciones con el gobierno de Venezuela, suponga "una muestra de debilidad". "No es que la presidenta encargada tenga miedo porque está amenazada. No: toda Venezuela está amenazada. Por eso llamo a la unión nacional, para que, con la soberanía por delante, demos la batalla diplomática", ha apelado.

Al hilo, ha sostenido que "Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo y con Estados Unidos también", en referencia a la orden de la administración Trump de cortar esos lazos, si bien ha matizado que esas relaciones deben construirse "de manera respetuosa, en línea con la legalidad internacional".