Estados Unidos vuelve a amenazar a Irán con destruir su infraestructura civil

Sobrepasado ya el ecuador de la tregua entre Estados Unidos e Irán, las amenazas de destrucción de la infraestructura civil de la república islámica —que provocaron asombro internacional porque su ejecución supondría cometer crímenes de guerra— vuelven a estar sobre la mesa. En esta ocasión no por boca de Trump, pero sí de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha urgido a las autoridades del país centroasiático a llegar a un acuerdo que favorezca "un futuro próspero".

"Si Irán elige mal, entonces habrá un bloqueo y caerán bombas sobre sus infraestructuras y su sector energético al mismo tiempo", ha advertido, haciendo hincapié en que el ejército norteamericano está "listo para la acción" y que solo tendría que "pulsar un botón" tras recibir la orden del presidente para hacerlo.

Y si uno de los escollos de la negociación con Irán parece haberse despejado tras el anuncio de Trump de que Israel dejará de atacar Líbano durante diez días, la otra gran parte se centra en la cuestión nuclear. Mientras Teherán reivindica su derecho a enriquecer uranio con fines energéticos, en Washington rechazan de plano esa posibilidad, y hoy mismo Hegseth se ha reafirmado en que la administración de la que forma parte se asegurará de que "nunca" pueda tener un arma nuclear.

Así pues, tras plantear que no habría "una pelea equilibrada" entre las tropas estadounidenses y las iraníes, ha recomendado a las autoridades del país centroasiático que trabajen por la paz. "Rezo para que elijáis un acuerdo, que está a vuestro alcance, por el bien de vuestro pueblo y del mundo", ha sentenciado.

Crímenes de guerra

Hasta el día en que finalmente se acordó el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, Trump amenazó en reiteradas ocasiones con destruir la infraestructura civil del país de los ayatolá y llegó a proferir advertencias sobre que desataría "el infierno" sobre Irán, sobre que acabaría con "toda una civilización" y sobre la posibilidad de "volar todo por los aires" para quedarse con el petróleo iraní.

Sus palabras causaron una enorme polémica, hasta el punto de que Amnistía Internacional tachó de "repulsivas" sus palabras y las autoridades iraníes censuraron su "comportamiento desequilibrado", mientras en su país el senador demócrata Bernie Sanders apostaba por emprender un impeachment a la vista de sus desvaríos y la excongresista republicana Marjorie Taylor lo catalogaba como un "loco".