En Portada: Ourense, tierra de acogida

Sí, salíamos a todas partes entre Celanova y La Guaira, desde Cartelle a la Tierra del Fuego y más allá de las escarpadas colinas de Michoacán. El himno de Pondal sonó por primera vez en La Habana hace 99 años y la bandera gallega fue el pabellón que adoptaron los paisanos sin contrato que hacinaban los paquebotes rumbo a las Américas. Así éramos, así fuimos… emigrantes.

Ahora somos todo lo contrario y vienen desde La Guaira a Celanova, desde la Tierra del Fuego y más allá de las escarpadas colinas de Michoacán hasta Cartelle. Ahora suenan sus himnos en la Feria de la Chinita y ondean sus pabellones junto a nuestros santos. Los inmigrantes han cortado nuestra sangría demográfica y Ourense gana habitantes por cuarto año consecutivo: la provincia cuenta con 1.518 empadronados más que hace doce meses y roza los 307.000 residentes, la mejor cifra desde 2020.

La llegada durante el último año de 4.003 nuevos vecinos de origen foráneo, fundamentalmente de Venezuela, Colombia y Cuba, ha compensado con creces la pérdida de 2.485 autóctonos, una tendencia que se repite en el conjunto de Galicia y en España.

Y otro dato: han venido a trabajar, ya que asumen dos de cada tres nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, llenando vacíos en sectores como la construcción, la hostelería o el servicio doméstico.

Las preguntas que les formulo son las siguientes: ¿está de acuerdo con la regularización extraordinaria, impulsada por el Gobierno, de 500.000 inmigrantes en España?, ¿qué opina del concepto de “prioridad nacional” acuñado por Vox… y que se basa en dar prioridad a los nacidos en España a la hora de acceder a los recursos públicos?