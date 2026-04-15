La portada de La Región de este jueves, 16 de abril

La portada de hoy

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Jácome cobró de forma irregular, según el juez, medio millón de euros

La falta de profesores deja en silencio la música

Migrantes en Ourense: “Esta regularización nos devuelve la esperanza de una vida digna”

Los trabajadores extranjeros marcan un nuevo récord en España: 3.151.563

Estados Unidos e Irán ahondan en las negociaciones para poner fin a la guerra

Una ourensana, a juicio por engañar a una pitonisa para que limpiara su casa

Varios detenidos en una operación contra la venta de droga en O Barco

La TVG crece en audiencia y se afianza como la televisión más vista en Galicia

Bruselas sugiere un día de teletrabajo para aminorar la crisis energética

Víctimas de Adamuz manifiestan su “vergüenza” por la clase política

El Real Madrid cae eliminado con polémica arbitral en Múnich (4-3)