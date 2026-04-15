LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 16 de abril
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 16 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Jácome cobró de forma irregular, según el juez, medio millón de euros
La falta de profesores deja en silencio la música
Migrantes en Ourense: “Esta regularización nos devuelve la esperanza de una vida digna”
Los trabajadores extranjeros marcan un nuevo récord en España: 3.151.563
Estados Unidos e Irán ahondan en las negociaciones para poner fin a la guerra
Una ourensana, a juicio por engañar a una pitonisa para que limpiara su casa
Varios detenidos en una operación contra la venta de droga en O Barco
La TVG crece en audiencia y se afianza como la televisión más vista en Galicia
Bruselas sugiere un día de teletrabajo para aminorar la crisis energética
Víctimas de Adamuz manifiestan su “vergüenza” por la clase política
El Real Madrid cae eliminado con polémica arbitral en Múnich (4-3)
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Gráfico | Ourense registra un nuevo récord superando los 10.400 extranjeros con un puesto de trabajo
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Miércoles, 15 de abril
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Horóscopo del día: jueves, 16 de abril