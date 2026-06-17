La portada de La Región de este jueves, 18 de junio

LOS TITULARES DE HOY
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Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 18 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
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Zapatero sale del juzgado sin refutar los indicios de los delitos que le atribuye el juez
Acuchilla a su expareja en un piso de Ourense en presencia de sus dos hijas menores de edad
En 2041, la cuarta parte de la población de la provincia será de origen extranjero
La Xunta ampliará a 45 años la edad para avalar compras de vivienda
Carlos García Galán: “Vivir en la Luna es difícil, pero lo tenemos en la mano”
Messi hace historia al sumar ya 16 goles en los mundiales
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