LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 24 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 24 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense no consigue convencer a los inversores extranjeros
El otoño llega muy veraniego
Ana Vázquez, expulsada por exhibir un “arma” en el Congreso
El desahucio de una anciana en Madrid provoca protestas por toda España
La accidenta boda de Gomesende acaba con los novios reconciliándose
Zapatero alega que las joyas fueron un regalo del rey saudí sin dar más detalles
Agricultores de A Limia, alarmados ante la próxima subida del gasóleo
Un alijo de cuatro toneladas de cocaína le cuesta 17 años a Sito Miñanco
El Verín derrotó al Auriense en un partido adelantado (1-0)
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