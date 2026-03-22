La portada de La Región de este lunes, 23 de marzo.

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 23 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este lunes, 23 de marzo. | La Región

Los alérgicos se enfrentan a una primavera agresiva tras un invierno muy lluvioso

Ultimátum de Trump a Irán para que abra el estrecho de Ormuz en 48 horas

Relacionado Trump amenaza con atacar la red eléctrica de Irán si no abre Ormuz en 48 horas

Los musulmanes piden un cementerio en Ourense para evitar repatriaciones

Carballiño se vuelca en una Semana Santa declarada de Interés Turístico de Galicia

Queima das Madamitas, pólvora y fe en San Lázaro

Antela, Arnoia y Celanova vencen y el Cented vuelve a caer derrotado

La UD Ourense supera al Sámano y continúa en play off (3-1)

El CD Barco se impone en el derbi ante la UD Barbadás (2-0)