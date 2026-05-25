La portada de La Región de este lunes, 25 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 25 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
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Victoria de la UD Ourense en O Couto: a un paso de hacer historia
Cuatro menores han denunciado sextorsión en Ourense en lo que va de año
Preocupación en el oriente ourensano ante la mayor presencia de lobos
El Corredor Atlántico de mercancías se estanca por el parón de obras en Ourense
Las comuniones se mantienen a la baja por la pérdida de fieles en la Iglesia
Muere atropellada en Sanxenxo una madre de 37 años y queda herida su hija
El PNV muestra a Sánchez el camino de las urnas tras el caso Zapatero
El Deportivo regresa a Primera División tras su victoria en Valladolid (0-2)
El activista de O Carballiño regresa a casa tras su retención en Israel
La lucha de Marta, enferma de colitis ulcerosa, narra su experiencia en un libro
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