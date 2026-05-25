La portada de La Región de este lunes, 25 de mayo

Portada de La Región del 25052026

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Portada La Región 25052026 | La Región

Victoria de la UD Ourense en O Couto: a un paso de hacer historia

Cuatro menores han denunciado sextorsión en Ourense en lo que va de año

Preocupación en el oriente ourensano ante la mayor presencia de lobos

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El Corredor Atlántico de mercancías se estanca por el parón de obras en Ourense

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Las comuniones se mantienen a la baja por la pérdida de fieles en la Iglesia

Muere atropellada en Sanxenxo una madre de 37 años y queda herida su hija

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El PNV muestra a Sánchez el camino de las urnas tras el caso Zapatero

El Deportivo regresa a Primera División tras su victoria en Valladolid (0-2)

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El activista de O Carballiño regresa a casa tras su retención en Israel

La lucha de Marta, enferma de colitis ulcerosa, narra su experiencia en un libro