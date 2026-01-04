La portada de La Región de este lunes, 5 de enero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 5 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Delcy Eloína Rodríguez, elegida por Trump para la transición venezolana
Sánchez envía otra carta a la militancia y pide “cabeza alta y valentía”
Ourense sigue siendo el destino preferido para los peregrinos en el cierre de 2025
Los alquileres de la pandemia podrían aumentar hasta mil euros durante 2026
Cuatro ourensanos relatan el desafío de la emigración en los años 60 en Ourense
Vivienda municipal de alquiler social, el recurso para fijar población del rural
Celanova y Cented continúan en el torneo tras vencer al Arnoia y al Velle
El COB compite, pero no puede con Estudiantes (92-75)
El Arenteiro paga sus errores y cae ante el Castilla (2-0)
La UD Ourense cede un empate en el minuto 88 frente al colista Sámano
"RESILIENCIA DEL TEJIDO"
La CEO de Ourense comienza el año sin convenios pendientes
"LA NIEVE ES RIQUEZA"
Las nevadas impulsan el turismo rural de A Veiga
CRÓNICAS DE AGORA E SEMPRE
Enrique Otero Sotelo, o pai do patriarca
12 EQUIPOS
El fútbol base tomó O Carballiño
ESCENIFICACIÓN ARTESANAL
Miniaturas que esculpen la memoria en la iglesia de Beariz, en Carballiño