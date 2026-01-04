La portada de La Región de este lunes, 5 de enero

La portada de La Región de este lunes

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 5 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Delcy Eloína Rodríguez, elegida por Trump para la transición venezolana

Sánchez envía otra carta a la militancia y pide “cabeza alta y valentía”

Ourense sigue siendo el destino preferido para los peregrinos en el cierre de 2025

Los alquileres de la pandemia podrían aumentar hasta mil euros durante 2026

Cuatro ourensanos relatan el desafío de la emigración en los años 60 en Ourense

Vivienda municipal de alquiler social, el recurso para fijar población del rural

Celanova y Cented continúan en el torneo tras vencer al Arnoia y al Velle

El COB compite, pero no puede con Estudiantes (92-75)

El Arenteiro paga sus errores y cae ante el Castilla (2-0)

La UD Ourense cede un empate en el minuto 88 frente al colista Sámano