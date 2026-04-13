La portada de La Región de este martes, 14 de abril

Los titulares de La Región de este martes, 14 de abril

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Los titulares de La Región de este martes, 14 de abril | La Región

Ourense concentra 26 de las 35 zonas de alta actividad incendiaria

Subasta en el atrio de San Wintila, en Punxín

El ciberdelito se llevó seis millones en un año de los ourensanos

Trump arremete también contra el Papa, que le replica: “No le tengo miego”

La Xunta prohibirá grabar en las aulas sin permiso y limita el uso de los móviles

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Vía libre al primer tramo de la A-76, en León, a los 22 años de anunciar la autovía

Acepta seis meses de cárcel por pegar a un sanitario dentro de la ambulancia

La UVigo estrenará dos grados y ocho másteres en el próximo curso

Iberia dejará de volar temporalmente a Cuba por la crisis de combustible en la isla

El juez Peinado procesa a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos

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+Deporte Pumptrack de la mano de Maese Bike y La Región