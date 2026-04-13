LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 14 de abril
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Estas son las noticias más destacadas de este martes, 14 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense concentra 26 de las 35 zonas de alta actividad incendiaria
Subasta en el atrio de San Wintila, en Punxín
El ciberdelito se llevó seis millones en un año de los ourensanos
Trump arremete también contra el Papa, que le replica: “No le tengo miego”
La Xunta prohibirá grabar en las aulas sin permiso y limita el uso de los móviles
Vía libre al primer tramo de la A-76, en León, a los 22 años de anunciar la autovía
Acepta seis meses de cárcel por pegar a un sanitario dentro de la ambulancia
La UVigo estrenará dos grados y ocho másteres en el próximo curso
Iberia dejará de volar temporalmente a Cuba por la crisis de combustible en la isla
El juez Peinado procesa a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos
+Deporte Pumptrack de la mano de Maese Bike y La Región
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